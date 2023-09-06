https://sputniknews.jp/20230906/5-17006689.html
岸田首相襲撃事件 木村隆二容疑者を起訴 殺人未遂など5つの罪で
岸田首相襲撃事件 木村隆二容疑者を起訴 殺人未遂など5つの罪で
日本の和歌山市で今年4月、岸田首相の演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、和歌山地方検察庁は6日、殺人未遂や爆発物取締罰則違反などの罪で、逮捕された無職、木村隆二容疑者（24）を起訴した。日本のマスコミが報じた。 2023年9月6日, Sputnik 日本
2023-09-06T13:46+0900
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和歌山地方検察庁は9月1日まで拘置所で精神鑑定を行った結果、刑事責任を問えると判断した。木村容疑者は、殺人未遂、火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、銃刀法違反などの罪で起訴された。なお、容疑者は警察の調べに対して黙秘を続けているという。4月15日、和歌山市で選挙応援に訪れていた岸田文雄首相に向かって爆発物が投げ込まれ、、2人がけがをした。警察は、兵庫県川西市に住む木村隆二容疑者（24）を威力業務妨害の疑いでその場で逮捕した。関連記事
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岸田首相襲撃事件 木村隆二容疑者を起訴 殺人未遂など5つの罪で
2023年9月6日, 13:46 (更新: 2023年9月6日, 13:56) サイン
日本の和歌山市で今年4月、岸田首相の演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、和歌山地方検察庁は6日、殺人未遂や爆発物取締罰則違反などの罪で、逮捕された無職、木村隆二容疑者（24）を起訴した。日本のマスコミが報じた。
和歌山地方検察庁は9月1日まで拘置所で精神鑑定を行った結果、刑事責任を問えると判断
した。木村容疑者は、殺人未遂、火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、銃刀法違反などの罪で起訴された。
なお、容疑者は警察の調べに対して黙秘を続けているという。
4月15日、和歌山市で選挙応援に訪れていた岸田文雄首相に向かって爆発物が投げ込まれ、、2人がけがをした。警察
は、兵庫県川西市に住む木村隆二容疑者（24）を威力業務妨害の疑いでその場で逮捕した。