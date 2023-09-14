https://sputniknews.jp/20230914/115-17093189.html
クリミアでウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を撃破＝露国防省
クリミアでウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を撃破＝露国防省
露国防省は14日、クリミア半島やその周辺海域でウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を破壊したと発表した。 2023年9月14日, Sputnik 日本
2023-09-14T18:50+0900
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2023-09-14T18:49+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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同省によると現地時間午前5時（日本時間同日午前11時）ごろ、黒海を航行中の哨戒艇「セルゲイ・コトフ」に対し、ウクライナの無人艇が攻撃を試みた。これら5機は哨戒艇の攻撃で撃破された。午前5時30分（日本時間午前11時半）ごろには、飛行機型ドローンによるクリミア半島への攻撃の試みがあった。ロシア軍はクリミア上空で11機を撃墜した。一方、ウクライナと国境を接するブリャンスク州でも、午前0時45分（日本時間午前6時45分）ごろにドローン攻撃の試みがあったが、撃墜された。ウクライナ軍は13日にもクリミア半島・セバストポリの船舶修理工場に対するミサイル攻撃を行った。この攻撃では24人が負傷し、船2隻が損傷した。関連ニュース
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クリミアでウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を撃破＝露国防省
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露国防省は14日、クリミア半島やその周辺海域でウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を破壊したと発表した。
同省によると現地時間午前5時（日本時間同日午前11時）ごろ、黒海を航行中の哨戒艇「セルゲイ・コトフ」に対し、ウクライナの無人艇が攻撃を試みた。これら5機は哨戒艇の攻撃で撃破された。
午前5時30分（日本時間午前11時半）ごろには、飛行機型ドローンによるクリミア半島への攻撃の試みがあった。ロシア軍はクリミア上空で11機を撃墜した。
一方、ウクライナと国境を接するブリャンスク州でも、午前0時45分（日本時間午前6時45分）ごろにドローン攻撃の試みがあったが、撃墜された。
ウクライナ軍は13日にもクリミア半島・セバストポリの船舶修理工場
に対するミサイル攻撃を行った。この攻撃では24人が負傷し、船2隻が損傷した。