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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230914/115-17093189.html
クリミアでウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を撃破＝露国防省
クリミアでウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を撃破＝露国防省
露国防省は14日、クリミア半島やその周辺海域でウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を破壊したと発表した。 2023年9月14日, Sputnik 日本
2023-09-14T18:50+0900
2023-09-14T18:49+0900
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同省によると現地時間午前5時（日本時間同日午前11時）ごろ、黒海を航行中の哨戒艇「セルゲイ・コトフ」に対し、ウクライナの無人艇が攻撃を試みた。これら5機は哨戒艇の攻撃で撃破された。午前5時30分（日本時間午前11時半）ごろには、飛行機型ドローンによるクリミア半島への攻撃の試みがあった。ロシア軍はクリミア上空で11機を撃墜した。一方、ウクライナと国境を接するブリャンスク州でも、午前0時45分（日本時間午前6時45分）ごろにドローン攻撃の試みがあったが、撃墜された。ウクライナ軍は13日にもクリミア半島・セバストポリの船舶修理工場に対するミサイル攻撃を行った。この攻撃では24人が負傷し、船2隻が損傷した。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230904/16983612.html
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クリミアでウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を撃破＝露国防省

2023年9月14日, 18:50
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ロシア軍の対空防衛部隊 - Sputnik 日本, 1920, 14.09.2023
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露国防省は14日、クリミア半島やその周辺海域でウクライナ軍のドローン11機、水上無人機5機を破壊したと発表した。
同省によると現地時間午前5時（日本時間同日午前11時）ごろ、黒海を航行中の哨戒艇「セルゲイ・コトフ」に対し、ウクライナの無人艇が攻撃を試みた。これら5機は哨戒艇の攻撃で撃破された。
午前5時30分（日本時間午前11時半）ごろには、飛行機型ドローンによるクリミア半島への攻撃の試みがあった。ロシア軍はクリミア上空で11機を撃墜した。
ウクライナのクリミア奪還の決意はさらに恐ろしい結果をもたらす可能性がある=西側メディア - Sputnik 日本, 1920, 04.09.2023
ウクライナのクリミア奪還の決意はさらに恐ろしい結果をもたらす可能性がある=西側メディア
9月4日, 06:20
一方、ウクライナと国境を接するブリャンスク州でも、午前0時45分（日本時間午前6時45分）ごろにドローン攻撃の試みがあったが、撃墜された。
ウクライナ軍は13日にもクリミア半島・セバストポリの船舶修理工場に対するミサイル攻撃を行った。この攻撃では24人が負傷し、船2隻が損傷した。
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