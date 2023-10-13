ウクライナ軍、ハマスに武器を密売＝トルコ・メディア
2023年10月13日, 13:15 (更新: 2023年10月13日, 13:47)
© AP Photo / Efrem Lukatskyウクライナ軍、ハマスに武器を密売＝トルコ・メディア
© AP Photo / Efrem Lukatsky
パレスチナ・ガザ地区を拠点に活動するイスラム主義組織「ハマス」はウクライナに供与された米国製兵器をイスラエルとの紛争で使用している。トルコ・メディア、「dikGAZETE」が報じた。
報道によると、国外からウクライナに持ち込まれ、自国領内で使用されるはずだった米国製の兵器がパレスチナに流れ、現在はイスラエル相手に使用されているという。この点についてはハマスが認めているとのこと。
🚨 Video pic.twitter.com/kVTXbZ92gq— Nothing to see (@Wagnersfamily) October 7, 2023
また、米連邦議会のマージョリー・テイラー・グリーン議員はFOXニュースの取材に対し、ハマスが使用する兵器はウクライナ、またはアフガニスタンから流出した可能性が高いとし、調査委員会を設置する必要性を主張していた。
Isn’t this weapon from Ukraine or Afghanistan?” — Congresswoman Greene announced her intention to find out whether Hamas is using American weapons.— Sprinter (@Sprinter99800) October 9, 2023
Republican Congresswoman Marjorie Taylor Greene, in an interview with Fox News, stated her desire to establish the source of the… pic.twitter.com/0tIw2tfbEo
議員はSNSへの投稿でも同じように主張している。
We need to work with Israel to track serial numbers on any U.S. weapons used by Hamas against Israel.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) October 8, 2023
Did they come from Afghanistan?
Did they come from Ukraine?
Highly likely the answer is both.
米国防総省のショーン・オドネル監察長官代理は2022年、米国の兵器がウクライナ領を越えて拡散する可能性について懸念を表明していた。
報道によると、ウクライナ軍の司令官らは西側から受け取った武器をブラックマーケットで売却していたという。ハマスがそうした兵器を使用していることはウクライナ側も認めているものの、すべての責任をロシアに転嫁しているとのこと。
報道によると、ウクライナはハマスに米製のM4小銃に加え、携帯式防空ミサイルシステム「スティンガー」を売却した可能性があるという。ウクライナは米国から計1500発以上の「スティンガー」を受け取ったとされる。
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