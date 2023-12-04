【図説】ロシアの原子力砕氷船団

12月3日、ロシアは「原子力砕氷船団の日」を祝った。この記念日は1959年のこの日、ソ連が世界初の原子力砕氷船「レーニン」を就役させたことに因む。ロシアは世界で唯一原子力砕氷船団を保有し、現在、7隻を運用している。スプートニクは今回、2024年に就役予定の「ヤクーチア」、2027年に完成予定の主力船「ロシア」を含む5隻の特徴をインフォグラフィックでまとめた。