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露内務省参与会議におけるプーチン大統領の演説 モスクワ郊外銃撃テロに関する主な発言
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ロシアのプーチン大統領は2日、ロシア内務省参与会議で演説した。 2024年4月2日, Sputnik 日本
2024-04-02T21:37+0900
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モスクワ郊外銃撃テロに関するプーチン大統領の主な発言
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露内務省参与会議におけるプーチン大統領の演説 モスクワ郊外銃撃テロに関する主な発言
ロシアのプーチン大統領は2日、ロシア内務省参与会議で演説した。
モスクワ郊外銃撃テロに関するプーチン大統領の主な発言
モスクワ郊外「クロッカス」コンサートホールで発生した銃撃テロの実行犯だけでなく、つながりを持つすべての者と最終的な受益者を特定することが重要。「我われはもちろん、彼らをさがし当てる」
ロシアではしばしば国境を越えた犯罪組織が活動しており、それらは外国の情報機関と協力している。
今日、ロシアの内部および外部の脅威は度々絡み合っており、ロシアの封じ込めを目的としている。
内務省の優先事項には治安の維持、過激派対策、不法移民の流入阻止などが含まれる。
ロシアはその歴史の困難な時期にあり、ソ連崩壊以降、悪意のある人々がロシアを破壊し征服することを望んできた。