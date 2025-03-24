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ペスコフ露大統領報道官、露米協議の議題を明かす
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2025年3月24日, Sputnik 日本
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ペスコフ露大統領報道官、露米協議の議題を明かす
2025年3月24日, 19:25
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Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном
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サウジアラビアでの露米協議では、黒海イニシアチブ（穀物協定）についても話し合われる。
船舶航行の安全保障についてで、トランプ米大統領が提案し、プーチン露大統領が賛同した。
露米はウクライナ紛争調停に向け、多くの課題を解決しなければならない。
ロシアはウクライナによる露エネルギーインフラ攻撃に関する情報を注視している。
ロシア軍はプーチン大統領の命令により、合意に基づいてウクライナへのエネルギーインフラを対象とした攻撃は中止している。その他の命令は下っていない。
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