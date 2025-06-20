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【プーチン大統領、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説】
【プーチン大統領、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説】
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プーチン大統領が参加するサンクトペテルブルク国際経済フォーラムの本会議が始まった。 2025年6月20日, Sputnik 日本
2025-06-20T21:48+0900
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【プーチン大統領、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説】
2025年6月20日, 21:48 (更新: 2025年6月21日, 02:15)
プーチン大統領が参加するサンクトペテルブルク国際経済フォーラムの本会議が始まった。
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