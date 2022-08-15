日本
https://sputniknews.jp/20220815/12482500.html
岸田首相、地方臨時交付金の増額指示　「切れ目なく大胆な対策を講じる」
岸田首相、地方臨時交付金の増額指示　「切れ目なく大胆な対策を講じる」
岸田首相は15日、総理大臣官邸で開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」の会合で物価高騰対策の一環として、1兆円の地方創生臨時交付金を増額することを指示した。日本のメディアが伝えた。 2022年8月15日, Sputnik 日本
2022-08-15T12:50+0900
2022-08-15T12:50+0900
国内
岸田文雄
経済
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/12000176_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5436ff165760eb30880c1f6e7dc493a5.jpg
岸田氏は小麦の輸入について、10月以降に製粉会社に売り渡す価格を現行の水準に据え置くための具体策を検討するよう農林水産省に指示した。岸田氏は「日常の生活に欠かせないパンや麺類の製品価格の高騰は切実だ。経済は生き物であり、状況に応じて前例にとらわれることなく、切れ目なく大胆な対策を講じる」と強調した。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20220811/12433331.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/12000176_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cbf3f4a6b8269e4f757472df7a488b8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 岸田文雄, 経済, 政治

岸田首相、地方臨時交付金の増額指示　「切れ目なく大胆な対策を講じる」

2022年8月15日, 12:50
© AP Photo / Rodrigo Reyes MarinПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - Sputnik 日本, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Rodrigo Reyes Marin
岸田首相は15日、総理大臣官邸で開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」の会合で物価高騰対策の一環として、1兆円の地方創生臨時交付金を増額することを指示した。日本のメディアが伝えた。
岸田氏は小麦の輸入について、10月以降に製粉会社に売り渡す価格を現行の水準に据え置くための具体策を検討するよう農林水産省に指示した。
岸田氏は「日常の生活に欠かせないパンや麺類の製品価格の高騰は切実だ。経済は生き物であり、状況に応じて前例にとらわれることなく、切れ目なく大胆な対策を講じる」と強調した。
船「ラゾーニ号」 - Sputnik 日本, 1920, 11.08.2022
ウクライナの穀物を搭載した船舶　アフリカやアジアを「飢えさせ」、代わりに西側へ＝露外務省
8月11日, 21:24
関連ニュース
GDP実質で2.2％増　感染拡大前の水準を回復
日本で7月の企業物価指数が前年同月比で8.6％上昇、過去最高
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала