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岸田首相、地方臨時交付金の増額指示 「切れ目なく大胆な対策を講じる」
岸田首相、地方臨時交付金の増額指示 「切れ目なく大胆な対策を講じる」
岸田首相は15日、総理大臣官邸で開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」の会合で物価高騰対策の一環として、1兆円の地方創生臨時交付金を増額することを指示した。日本のメディアが伝えた。 2022年8月15日, Sputnik 日本
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岸田氏は小麦の輸入について、10月以降に製粉会社に売り渡す価格を現行の水準に据え置くための具体策を検討するよう農林水産省に指示した。岸田氏は「日常の生活に欠かせないパンや麺類の製品価格の高騰は切実だ。経済は生き物であり、状況に応じて前例にとらわれることなく、切れ目なく大胆な対策を講じる」と強調した。関連ニュース
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岸田首相、地方臨時交付金の増額指示 「切れ目なく大胆な対策を講じる」
岸田首相は15日、総理大臣官邸で開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」の会合で物価高騰対策の一環として、1兆円の地方創生臨時交付金を増額することを指示した。日本のメディアが伝えた。
岸田氏は小麦の輸入について、10月以降に製粉会社に売り渡す価格を現行の水準に据え置くための具体策を検討するよう農林水産省に指示した。
岸田氏は「日常の生活に欠かせないパンや麺類の製品価格の高騰は切実だ。経済は生き物であり、状況に応じて前例にとらわれることなく、切れ目なく大胆な対策を講じる」と強調した。