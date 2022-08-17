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英偵察機のロシア上空飛行申請は故意の挑発＝露国防省
英偵察機のロシア上空飛行申請は故意の挑発＝露国防省
英国は偵察機「RC-135」のロシア上空を通るルートを含む飛行計画を申請した。16日、露国防省が発表した。15日には同型機が露北部を領空侵犯した事案が発生しており、露側は強く反発し通過を阻止する構えだ。 2022年8月17日, Sputnik 日本
2022-08-17T05:26+0900
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露国防省はこのように発表し、「ロシア軍は露領空の侵犯を許さない」として徹底的に対抗する姿勢をみせた。15日には露北部ムルマンスク州で英国の「RC-135」が露領空を侵犯。露軍が要撃機「MiG-31」を発進させた結果、侵犯機は領空から退去するという事案が発生しており、ロシアと英国の間で緊張が高まっている。関連ニュース
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英偵察機のロシア上空飛行申請は故意の挑発＝露国防省
英国は偵察機「RC-135」のロシア上空を通るルートを含む飛行計画を申請した。16日、露国防省が発表した。15日には同型機が露北部を領空侵犯した事案が発生しており、露側は強く反発し通過を阻止する構えだ。
「英国による英偵察機『RC-135』のロシア上空を通過するルートを含むフライトプランが申請された。これは故意の挑発行為だ」
露国防省はこのように発表し、「ロシア軍は露領空の侵犯を許さない」として徹底的に対抗する姿勢をみせた。
15日には露北部ムルマンスク州で英国の「RC-135」が露領空を侵犯
。露軍が要撃機「MiG-31」を発進させた結果、侵犯機は領空から退去するという事案が発生しており、ロシアと英国の間で緊張が高まっている。