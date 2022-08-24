https://sputniknews.jp/20220824/nato-12615698.html
ジョージアでNATOが共同演習「ノーブル・パートナー」 日本も初参加へ
ジョージアでNATOが共同演習「ノーブル・パートナー」 日本も初参加へ
ジョージア（グルジア）で米国が主導して毎年開かれている北大西洋条約機構（NATO）の共同演習「ノーブル・パートナー」に、今年は日本が初めて参加する。ジョージア国防省が発表した。 2022年8月24日, Sputnik 日本
2022-08-24T07:19+0900
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ジョージア国防省は、「ノーブル・パートナー2022」の目的は、地域の安定や黒海地域の安全保障のためにジョージアと米国、地域のパートナー、同盟国との相互運用性を高めることだとしている。今年の演習には日本とスウェーデンが初めて参加するという。演習には総勢24000人が参加を予定。参加国はジョージア、米国のほか、日本、スウェーデン、英国、ドイツ、ポーランド、トルコ、ウクライナ（一部の隊）など約20か国となっている。ジョージアはNATO加盟国ではないが、2008年にNATO首脳サミットで「将来的に加盟すること」で合意しており、NATOとの軍事的つながりを強めている。今年6月末、岸田首相はスペインで開催されたNATO首脳会議に日本の首相として初めて出席。外務省はNATO日本政府代表部を、これまでの在ベルギー日本大使館兼轄から独立させる方針を固めるなど、NATOとの協力関係強化に動いている。関連ニュース
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ジョージアでNATOが共同演習「ノーブル・パートナー」 日本も初参加へ
ジョージア（グルジア）で米国が主導して毎年開かれている北大西洋条約機構（NATO）の共同演習「ノーブル・パートナー」に、今年は日本が初めて参加する。ジョージア国防省が発表した。
ジョージア国防省は、「ノーブル・パートナー2022」
の目的は、地域の安定や黒海地域の安全保障のためにジョージアと米国、地域のパートナー、同盟国との相互運用性を高めることだとしている。今年の演習には日本とスウェーデンが初めて参加するという。
演習には総勢24000人が参加を予定。参加国はジョージア、米国のほか、日本、スウェーデン、英国、ドイツ、ポーランド、トルコ、ウクライナ（一部の隊）など約20か国となっている。
ジョージアはNATO加盟国ではないが、2008年にNATO首脳サミット
で「将来的に加盟すること」で合意しており、NATOとの軍事的つながりを強めている。
今年6月末、岸田首相はスペインで開催されたNATO首脳会議に日本の首相として初めて出席。外務省はNATO日本政府代表部を、これまでの在ベルギー日本大使館兼轄から独立させる方針を固めるなど、NATOとの協力関係強化
に動いている。