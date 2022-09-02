https://sputniknews.jp/20220902/3-12731051.html
シリア軍、イスラエルによるミサイル攻撃のうち3発を撃墜
シリア軍、イスラエルによるミサイル攻撃のうち3発を撃墜
シリア軍は防空システムにより、イスラエル軍が首都ダマスカスに発射したミサイルのうち3発を撃墜した。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。 2022年9月2日, Sputnik 日本
2022-09-02T08:20+0900
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シリア国営放送は1日、イスラエル軍がシリアの国際空港を空爆したと報じていた。イスラエル空軍のF16戦闘機が8機、ミサイル攻撃を行った。いずれも誘導ミサイルと誘導爆弾を1発ずつ発射した。これに対し、シリア軍は防空システムにより、発射されたミサイルのうち3発を撃墜した。この空爆により、シリア兵5人が負傷したほか、旧ソ連製防空ミサイル「S-125 ネヴァー」に加え、武器庫2つが破壊されたほか、空港の滑走路が損傷を受けた。関連ニュース
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シリア軍、イスラエルによるミサイル攻撃のうち3発を撃墜
シリア軍は防空システムにより、イスラエル軍が首都ダマスカスに発射したミサイルのうち3発を撃墜した。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。
シリア国営放送は1日、イスラエル軍がシリアの国際空港を空爆した
と報じていた。イスラエル空軍のF16戦闘機が8機、ミサイル攻撃を行った。いずれも誘導ミサイルと誘導爆弾を1発ずつ発射した。これに対し、シリア軍は防空システムにより、発射されたミサイルのうち3発を撃墜した。
この空爆により、シリア兵5人が負傷したほか、旧ソ連製防空ミサイル「S-125 ネヴァー」
に加え、武器庫2つが破壊されたほか、空港の滑走路が損傷を受けた。