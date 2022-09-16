https://sputniknews.jp/20220916/12944905.html
日本政府が円安による観光客の増加に期待、水際対策を早期緩和へ
日本政府が円安による観光客の増加に期待、水際対策を早期緩和へ
日本政府は10月以降、新型コロナウイルスの水際対策を可及的速やかに緩和し、入国者数の上限を撤廃するとともに、自由な個人旅行を認めるほか、短期滞在のビザを免除する方向で調整を進めている。NHKが報じた。 2022年9月16日, Sputnik 日本
2022-09-16T09:19+0900
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日本政府は段階的に水際対策の緩和を進めており、9月7日からは1日当たりの入国者数の上限を5万人に引き上げたほか、観光目的の外国人について、ツアー形式であれば添乗員を伴わなくても良いとしている。政府は、感染者の減少傾向が続いていることや、円安を背景に海外からの観光客の増加が見込まれ、経済効果が期待できるとして、10月以降のできるだけ早いタイミングで水際対策をさらに緩和する。具体的には1日当たりの入国者数上限を撤廃するほか、個人旅行も認める。また、約70の国や地域からの入国者を対象に、90日間以内の短期滞在のビザを免除する措置を再開する方向で調整を進めている。関連ニュース
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日本政府が円安による観光客の増加に期待、水際対策を早期緩和へ
日本政府は10月以降、新型コロナウイルスの水際対策を可及的速やかに緩和し、入国者数の上限を撤廃するとともに、自由な個人旅行を認めるほか、短期滞在のビザを免除する方向で調整を進めている。NHKが報じた。
日本政府は段階的に水際対策の緩和を進めており、9月7日からは1日当たりの入国者数の上限を5万人に引き上げたほか、観光目的の外国人について、ツアー形式であれば添乗員を伴わなくても良いとしている。
政府は、感染者の減少傾向が続いていることや、円安を背景に海外からの観光客の増加が見込まれ、経済効果が期待できるとして、10月以降のできるだけ早いタイミングで水際対策をさらに緩和する。
具体的には1日当たりの入国者数上限を撤廃するほか、個人旅行も認める。また、約70の国や地域からの入国者を対象に、90日間以内の短期滞在のビザを免除する措置を再開する方向で調整を進めている。