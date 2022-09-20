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ウクライナ産穀物、世界へ270万トン輸出　どの国へ運ばれたか？
ウクライナ産穀物、世界へ270万トン輸出　どの国へ運ばれたか？
トルコのイスタンブールで今年7月、トルコ、ロシア、ウクライナ、国連の4者がウクライナ産穀物輸出の再開に関する協定に合意。8月から穀物を積んだ船舶が順次出港を開始した。国連主導で開設された「共同調整センター（JCC）」によると、これまでに約270万トンのウクライナ産穀物が世界へ運ばれたという。 2022年9月20日, Sputnik 日本
2022-09-20T16:43+0900
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270万トンの穀物は、これまでどの国へどれだけの量が運ばれたのか？　スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。スプートニクでは以前、8月以降にウクライナから輸出された食品の種類や数、また、輸出を担う船舶やその行先をインフォグラフィックでまとめている。関連ニュース
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ウクライナ産穀物、世界へ270万トン輸出　どの国へ運ばれたか？

2022年9月20日, 16:43
トルコのイスタンブールで今年7月、トルコ、ロシア、ウクライナ、国連の4者がウクライナ産穀物輸出の再開に関する協定に合意。8月から穀物を積んだ船舶が順次出港を開始した。国連主導で開設された「共同調整センター（JCC）」によると、これまでに約270万トンのウクライナ産穀物が世界へ運ばれたという。
270万トンの穀物は、これまでどの国へどれだけの量が運ばれたのか？　スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
ウクライナ産穀物が運ばれた国 1 - Sputnik 日本
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スプートニクでは以前、8月以降にウクライナから輸出された食品の種類や数、また、輸出を担う船舶やその行先をインフォグラフィックでまとめている。
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