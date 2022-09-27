https://sputniknews.jp/20220927/13102530.html
米副大統領、南北非武装地帯を訪問へ
米副大統領、南北非武装地帯を訪問へ
韓国の聯合ニュースは27日、同国の韓悳洙（ハン・ドクス）首相を引用し、米国のハリス副大統領が29日の韓国訪問に合わせて韓国と北朝鮮の軍事境界線がある非武装地帯（DMZ）を訪れる予定だと報じた。 2022年9月27日, Sputnik 日本
2022-09-27T17:08+0900
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韓氏は27日、日本の安倍晋三元首相の国葬に参列するため訪日したハリス氏と会談した。韓氏は、ハリス氏のDMZ訪問は韓米同盟において「象徴的」な意味があると評価した。ハリス氏は、同盟はインド太平洋地域の「安全と繁栄の要」だと指摘した。ハリス氏は26日、東京で日本の岸田首相と会談し、北朝鮮の25日の弾道ミサイル発射や台湾海峡での中国の行動を非難した。関連ニュース
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米副大統領、南北非武装地帯を訪問へ
韓国の聯合ニュースは27日、同国の韓悳洙（ハン・ドクス）首相を引用し、米国のハリス副大統領が29日の韓国訪問に合わせて韓国と北朝鮮の軍事境界線がある非武装地帯（DMZ）を訪れる予定だと報じた。
韓氏は27日、日本の安倍晋三元首相の国葬
に参列するため訪日したハリス氏と会談した。韓氏は、ハリス氏のDMZ訪問は韓米同盟において「象徴的」な意味があると評価した。ハリス氏は、同盟はインド太平洋地域の「安全と繁栄の要」だと指摘した。
ハリス氏は26日、東京で日本の岸田首相と会談し、北朝鮮の25日の弾道ミサイル発射
や台湾海峡
での中国の行動を非難した。