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「韓米同盟は朝鮮半島を超え、グローバル同盟に発展」＝韓国大統領、米副大統領と会談

「韓米同盟は朝鮮半島を超え、グローバル同盟に発展」＝韓国大統領、米副大統領と会談

韓国の聯合ニュースは29日、同国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が同日、韓国を訪問した米国のハリス副大統領と会談したと報じた。 2022年9月29日, Sputnik 日本

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尹氏は会談で「韓米同盟は朝鮮半島を超え、グローバル同盟に発展しており、軍事同盟から経済技術同盟に拡大している」と評価し、引き続き同盟を発展させる意向を示した。ハリス氏は「韓米同盟は朝鮮半島とインド太平洋、そして世界で安全保障と繁栄の核心軸となってきた。訪韓の目的は両国の力を強化し、共同の努力を強固にするためだ」と述べた。ハリス氏は現地時間29日午前、韓国に到着した。同氏は尹大統領との会談後、南北の軍事境界線がある非武装地帯（DMZ）を視察する予定。北朝鮮は28日、日本海に向けて弾道ミサイル2発を発射した。ホワイトハウスは、弾道ミサイルの発射を受けてハリス氏の予定が変わることはないと発表し、訪問は「米韓同盟の強さ」と「北朝鮮のいかなる脅威に直面」しても米国が韓国に関与することを示すことを目的としていると強調した。関連記事

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