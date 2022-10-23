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習近平氏、3期目の中国共産党総書記に

習近平氏、3期目の中国共産党総書記に

中国共産党は23日、第20期中央委員会第1回総会を開き、習近平氏を3期目の総書記に選出した。中央委員会の決議を元に新華社通信が報じた。 2022年10月23日, Sputnik 日本

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また、習近平氏は中央軍事委員会の委員長としても3期目の就任が確定した。23日に開かれた中国共産党の第20期中央委員会第1回全体会議では、22日に閉幕した党大会で選出された約200人の中央委員の中から、最高指導部を指す政治局常務委員や政治局員を選出。新指導部が発足した。新たな政治局常務委員には、習氏のほか6人が選出され、習氏の側近が大多数を占めている。中国共産党の第20回党大会は22日に閉幕。全国から選ばれた代表約2300人が出席した。大会では、中国共産党第19期中央委員会の報告の検討や、党規約改正案の審議や採択、第20期中央委員会および中央規律検査委員会の選出が行われた。関連ニュース

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