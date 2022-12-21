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米予算案、ロシア・中国の影響排除に21億ドル

米予算案、ロシア・中国の影響排除に21億ドル

米議会に提出された2023年会計年度の予算案に、「ロシアや中国の影響に対抗する」ための予算として21億ドル（2770億円）が割り当てられていることが明らかになった。内訳は対ロシアに3億ドル（395億円）、対中国に18億ドル（2370億円）などとなっている。 2022年12月21日, Sputnik 日本

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20日に公表された予算案の詳細によると、対ロシア予算の具体的用途は、「外国軍への支援プログラム」に1億5000万ドル（197億円）、「欧州、ユーラシア、中央アジアとの協力」に9500万ドル（125億円）、「麻薬との闘いにおける国際規制」に5000万ドル（66億円）、「外国軍兵士の訓練」に500万ドル（6.6億円）などとなっている。また、「発展途上国で影響を増す中国に対抗し、自由で開かれたインド太平洋を支持する」ための予算として、18億ドルが割り当てられる。今回提出された予算総額は1.7兆ドル（約224兆7000億円）。ウクライナ支援および北大西洋条約機構（NATO）の同盟国支援に449億ドル（約5兆9400億円）を支出する。一方、米上院は16日、2023年会計年度の国防予算を承認。予算総額は約8580億ドル（約113兆3000億円）。昨年の7780億ドルを上回り、過去最高となった。関連ニュース

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