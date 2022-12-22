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ゼレンスキー氏、米ホワイトハウス到着 バイデン氏と首脳会談

ゼレンスキー氏、米ホワイトハウス到着 バイデン氏と首脳会談

米国を訪問中のウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は現地時間21日午後2時（日本時間22日午前4時）過ぎ、首都ワシントンのホワイトハウスに到着し、ジョー・バイデン米大統領夫妻が出迎えた。これから約2時間にわたり両首脳は会談し、その後記者会見を行う予定。 2022年12月22日, Sputnik 日本

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日本時間未明にワシントン近くの空軍基地に到着したゼレンスキー大統領は、SNS上の自身のページに「ウクライナの安定性と防衛力を強化するための一連の会談を行う。バイデン大統領とは二国間関係について話し合う」と投稿している。また、ゼレンスキー大統領はこの日、米議会の両院合同会議でも演説し、財政支援などを訴える見込み。CNNなどによると、これまでに米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官はウクライナ紛争が「新たなフェーズ」に突入したと指摘。首脳会談について「米国が現在、そして今後も続けていくことを議論するだけでなく、最終的にどうやってゼレンスキー大統領のいう『公平な和平』の実現を試みるかについて、両首脳が面と向かって話し合うよい機会となる」と述べ、今後のウクライナへの軍事支援に加えて和平への道筋がテーマになる可能性を示唆していた。一方で同日、アントニー・ブリンケン国務長官は米製対空防衛システム「パトリオット」を含む、18億5000ドル（約2380億円）規模のウクライナへの追加軍事支援を決定したと明らかにしている。関連ニュース

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