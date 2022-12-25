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フィギュア全日本男子シングル　宇野昌磨3年ぶり5度目の優勝
フィギュア全日本男子シングル　宇野昌磨3年ぶり5度目の優勝
大阪の東和薬品ラクタブドームで開催中のフィギュアスケート全日本選手権。25日は男子シングル後半のフリーが行われ、SP首位通過の宇野昌磨選手（25）が3年ぶり5度目の優勝を飾った。NHKなどが伝えている。 2022年12月25日, Sputnik 日本
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宇野選手はフリーで191.28点を記録。前日のSPと合わせて計291.73点で優勝。2023年3月の世界選手権（さいたまスーパーアリーナ）の代表権も獲得し、世界選手権2連覇を狙う。2位にはSP2位の島田高志郎選手（21）が計252.56点、3位にはSP4位の友野一希選手（24）が計250.84点で入った。関連ニュース
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フィギュア全日本男子シングル　宇野昌磨3年ぶり5度目の優勝

2022年12月25日, 22:31 (更新: 2022年12月25日, 22:40)
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宇野昌磨選手 - Sputnik 日本, 1920, 25.12.2022
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大阪の東和薬品ラクタブドームで開催中のフィギュアスケート全日本選手権。25日は男子シングル後半のフリーが行われ、SP首位通過の宇野昌磨選手（25）が3年ぶり5度目の優勝を飾った。NHKなどが伝えている。
宇野選手はフリーで191.28点を記録。前日のSPと合わせて計291.73点で優勝。2023年3月の世界選手権（さいたまスーパーアリーナ）の代表権も獲得し、世界選手権2連覇を狙う。
坂本花織選手 【アーカイブ】 - Sputnik 日本, 1920, 24.12.2022
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全日本フィギュア　坂本が優勝
昨日, 21:53
2位にはSP2位の島田高志郎選手（21）が計252.56点、3位にはSP4位の友野一希選手（24）が計250.84点で入った。
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