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対露制裁を支持した場合にセルビアを待ち受けるものとは？セルビアのブチッチ大統領が説明
対露制裁を支持した場合にセルビアを待ち受けるものとは？セルビアのブチッチ大統領が説明
セルビアのブチッチ大統領は8日、テレビチャンネルPinkの番組で、セルビアが対ロシア制裁の支持にまわったらすぐに西側は自称コソボ共和国との協定にも署名することをセルビア当局に要求するだろうとの考えを示した。 2023年1月8日, Sputnik 日本
2023-01-08T23:20+0900
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ブチッチ氏は、コソボ問題と対ロシア制裁発動に関するセルビアへの外部からの圧力が近いうちに高まると予測している。同氏は、これは簡単な状況ではないと指摘し、欧州全体に影響する可能性があると警告した。ブチッチ氏は、自称コソボ共和国の独立に関するセルビア側の正式な承認なしにコソボの国連加盟について話が及ぶ可能性があるとの見方を示した。関連ニュース
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対露制裁を支持した場合にセルビアを待ち受けるものとは？セルビアのブチッチ大統領が説明

2023年1月8日, 23:20
© AP Photo / Darko Vojinovicセルビアのアレクサンダル・ヴチッチ大統領
セルビアのアレクサンダル・ヴチッチ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
セルビアのブチッチ大統領は8日、テレビチャンネルPinkの番組で、セルビアが対ロシア制裁の支持にまわったらすぐに西側は自称コソボ共和国との協定にも署名することをセルビア当局に要求するだろうとの考えを示した。
ブチッチ氏は、コソボ問題と対ロシア制裁発動に関するセルビアへの外部からの圧力が近いうちに高まると予測している。同氏は、これは簡単な状況ではないと指摘し、欧州全体に影響する可能性があると警告した。

「制裁を発動すれば、コソボと協定を結ぶことになる」

ブチッチ氏は、自称コソボ共和国の独立に関するセルビア側の正式な承認なしにコソボの国連加盟について話が及ぶ可能性があるとの見方を示した。
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