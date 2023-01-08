https://sputniknews.jp/20230108/14504644.html
対露制裁を支持した場合にセルビアを待ち受けるものとは？セルビアのブチッチ大統領が説明
対露制裁を支持した場合にセルビアを待ち受けるものとは？セルビアのブチッチ大統領が説明
セルビアのブチッチ大統領は8日、テレビチャンネルPinkの番組で、セルビアが対ロシア制裁の支持にまわったらすぐに西側は自称コソボ共和国との協定にも署名することをセルビア当局に要求するだろうとの考えを示した。 2023年1月8日, Sputnik 日本
2023-01-08T23:20+0900
2023-01-08T23:20+0900
2023-01-08T23:20+0900
セルビア
政治
対露制裁
欧州
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/0d/14219067_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_15cd9ca5608f7ac2e39ba966e559d392.jpg
ブチッチ氏は、コソボ問題と対ロシア制裁発動に関するセルビアへの外部からの圧力が近いうちに高まると予測している。同氏は、これは簡単な状況ではないと指摘し、欧州全体に影響する可能性があると警告した。ブチッチ氏は、自称コソボ共和国の独立に関するセルビア側の正式な承認なしにコソボの国連加盟について話が及ぶ可能性があるとの見方を示した。関連ニュース
セルビア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/0d/14219067_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_343a0f957cd7d22496a7ab5352e04ff9.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
セルビア, 政治, 対露制裁, 欧州
対露制裁を支持した場合にセルビアを待ち受けるものとは？セルビアのブチッチ大統領が説明
セルビアのブチッチ大統領は8日、テレビチャンネルPinkの番組で、セルビアが対ロシア制裁の支持にまわったらすぐに西側は自称コソボ共和国との協定にも署名することをセルビア当局に要求するだろうとの考えを示した。
ブチッチ氏は、コソボ問題と対ロシア制裁発動に関するセルビアへの外部からの圧力が近いうちに高まると予測している。同氏は、これは簡単な状況ではないと指摘し、欧州全体に影響する可能性があると警告
した。
「制裁を発動すれば、コソボと協定を結ぶことになる」
ブチッチ氏は、自称コソボ共和国の独立に関するセルビア側の正式な承認なしにコソボの国連加盟について話が及ぶ可能性があるとの見方を示した。