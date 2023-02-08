ロシア軍、シリアの被災地で42人を救出
2023年2月8日, 08:34 (更新: 2023年2月8日, 08:51)
© 写真 : Ministry of Defence of the Russian Federation/
巨大地震が発生したトルコの隣国、シリアの被災地に派遣されたロシア軍は、瓦礫の撤去作業を進めており、これまでに42人を救出したほか、57人の遺体を確認した。また約200人に医療支援を行った。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。
シリア保健省によると、国内の死者数は1250人、負傷者数は2054人に達した。
Hundreds of Russian firefighters arrive in Syria and Turkey to help with the work.— John Squire (@JuanfraEscudero) February 7, 2023
You won't see this on the news.
pic.twitter.com/jch4Abluai
シリア政府は支援物資がテロ組織の手に渡らないことを条件に、国内全域における支援物資の流通を保証している。
Russian military working with Syrian Arab Army, REAL Syria Civil Defence & civilians in #Aleppo to find earthquake survivors 🙏 pic.twitter.com/Pnyli5oe6z— vanessa beeley (@VanessaBeeley) February 7, 2023
欧州地中海地震学センターによると、地震発生から39時間で、トルコ中部では165回の有感地震が観測された。マグニチュード5以上の大規模な余震も度々起こっている。
最初の地震は現地時間6日午前1時17分（日本時間同日午前10時17分）、南東部カフラマンマラシュ県で発生。その後、同日午前10時（日本時間同日午後7時）過ぎにも同県でマグニチュード7.7の地震が発生している。スプートニクは6日に地震が観測された地域を、インフォグラフィックでまとめている。
関連ニュース