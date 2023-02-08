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ロシア軍、シリアの被災地で42人を救出

ロシア軍、シリアの被災地で42人を救出

巨大地震が発生したトルコの隣国、シリアの被災地に派遣されたロシア軍は、瓦礫の撤去作業を進めており、これまでに42人を救出したほか、57人の遺体を確認した。また約200人に医療支援を行った。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。 2023年2月8日, Sputnik 日本

2023-02-08T08:34+0900

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シリア保健省によると、国内の死者数は1250人、負傷者数は2054人に達した。シリア政府は支援物資がテロ組織の手に渡らないことを条件に、国内全域における支援物資の流通を保証している。欧州地中海地震学センターによると、地震発生から39時間で、トルコ中部では165回の有感地震が観測された。マグニチュード5以上の大規模な余震も度々起こっている。最初の地震は現地時間6日午前1時17分（日本時間同日午前10時17分）、南東部カフラマンマラシュ県で発生。その後、同日午前10時（日本時間同日午後7時）過ぎにも同県でマグニチュード7.7の地震が発生している。スプートニクは6日に地震が観測された地域を、インフォグラフィックでまとめている。関連ニュース

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