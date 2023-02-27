https://sputniknews.jp/20230227/15089031.html
ホワイトハウス、ウクライナへの戦闘機供与についてコメント
ホワイトハウス、ウクライナへの戦闘機供与についてコメント
ウクライナへの戦闘機F-16の供与問題について、米国は近いうちには解決策を見出していない。ホワイトハウスが発表した。 2023年2月27日, Sputnik 日本
2023-02-27T00:50+0900
2023-02-27T00:50+0900
2023-02-27T00:50+0900
ウクライナ
米国
政治
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/423/74/4237473_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5830134142d9f1a1a839dbc1ef6218cb.jpg
ジョー・バイデン米大統領の国家安全保障担当補佐官ジェイク・サリバン氏は、ウクライナは緊急の戦闘機F-16供与は必要としていないと語った。サリバン氏によると、戦闘機はウクライナにとって長期的視野で必要になってくるという。これより前、ミュンヘン安保会議の場でウクライナが米国上院に戦闘機F-16を求めたと報道された。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/423/74/4237473_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_b81d09bfb1c785aea43ded0e75a147e8.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ウクライナ, 米国, 政治, 軍事
ホワイトハウス、ウクライナへの戦闘機供与についてコメント
ウクライナへの戦闘機F-16の供与問題について、米国は近いうちには解決策を見出していない。ホワイトハウスが発表した。
ジョー・バイデン米大統領の国家安全保障担当補佐官ジェイク・サリバン氏は、ウクライナは緊急の戦闘機F-16供与は必要としていないと語った。
サリバン補佐官は「バイデン大統領は自身の発言の中で非常に明確に、現時点で（戦闘機供与の必要性を）否定した」とした。
サリバン氏によると、戦闘機はウクライナにとって長期的視野で必要になってくるという。
これより前、ミュンヘン安保会議の場でウクライナが米国上院に戦闘機F-16
を求めたと報道された。