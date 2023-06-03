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米国はICBM発射実験についてロシアへの事前通告を続ける＝ホワイトハウス

米国はICBM発射実験についてロシアへの事前通告を続ける＝ホワイトハウス

米国のサリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）は2日、米ワシントンで開催された軍備管理協会の年次会合で演説し、米国は大陸間弾道ミサイル（ICBM）の発射実験や演習について引き続きロシア側に事前通告すると表明した。 2023年6月3日, Sputnik 日本

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サリバン氏は「米国は弾道ミサイルの発射実験や重要な戦略的演習についてロシアへの事前通告を続ける」と述べた。また同氏は、ロシアがそれを行うのであれば、米国は新戦略兵器削減条約（新START）が規定する量的制限を順守する用意があると強調した。サリバン氏はまた、新STARTの失効後、軍備管理について米国はロシアと対話する用意があることを確認したほか、どの国も核兵器分野における競争に関心を持っていないと強調した。米国は6月1日、ロシアが新戦略兵器削減条約（新START）の履行を一時停止したことに対し、複数の報復措置を発表した。米国が発表した報復措置には次のような項目が列挙されていた。 関連ニュース

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