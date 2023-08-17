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日本の対ロシア貿易　7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省
日本の対ロシア貿易　7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省
今年7月の日本からロシアへの輸出総額は前年同月比25%増の約509億円、輸入総額は69.6%減の約537億円だった。日本財務省が発表した。 2023年8月17日, Sputnik 日本
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日本からロシアへの輸出は多くの品目で増加したが、最も注目に値するのは自動車。一方、日本は8月9日から排気量1.9リットル超の自動車のロシア向け輸出を禁止した。ロシアからの輸入で増加したのは穀物のみ。7月の統計によると、日本は今年上半期、ロシアからの穀物の輸入を509.7%も増加させている。関連記事
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日本の対ロシア貿易　7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省

2023年8月17日, 15:18 (更新: 2023年8月17日, 16:39)
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東京港のコンテナ - Sputnik 日本, 1920, 17.08.2023
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今年7月の日本からロシアへの輸出総額は前年同月比25%増の約509億円、輸入総額は69.6%減の約537億円だった。日本財務省が発表した。
日本からロシアへの輸出は多くの品目で増加したが、最も注目に値するのは自動車。一方、日本は8月9日から排気量1.9リットル超の自動車のロシア向け輸出を禁止した。

品名

増減率

医薬品

4億800万円

＋1123.2％

自動車

370億円

＋84.0％

ゴム製品

3億4800万円

＋248.5％

紙類・紙製品

1億7600万円

＋45.3％

鉄鋼

6700万円

-94.3％

原動機

3億5400万円

-57.5％

ロシアからの輸入で増加したのは穀物のみ。7月の統計によると、日本は今年上半期、ロシアからの穀物の輸入を509.7%も増加させている。

品名

増減率

穀物類

2億1900万円

＋5679.4％

非鉄金属鉱

5400万円

-93.0％

液化天然ガス

239億円

-53.6％

石炭

74億円

-72.9％

非鉄金属

76億円

-69.5％

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