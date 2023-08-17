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日本の対ロシア貿易 7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省

日本の対ロシア貿易 7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省

今年7月の日本からロシアへの輸出総額は前年同月比25%増の約509億円、輸入総額は69.6%減の約537億円だった。日本財務省が発表した。 2023年8月17日, Sputnik 日本

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日本からロシアへの輸出は多くの品目で増加したが、最も注目に値するのは自動車。一方、日本は8月9日から排気量1.9リットル超の自動車のロシア向け輸出を禁止した。ロシアからの輸入で増加したのは穀物のみ。7月の統計によると、日本は今年上半期、ロシアからの穀物の輸入を509.7%も増加させている。関連記事

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