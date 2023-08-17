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日本の対ロシア貿易 7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省
日本の対ロシア貿易 7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省
今年7月の日本からロシアへの輸出総額は前年同月比25%増の約509億円、輸入総額は69.6%減の約537億円だった。日本財務省が発表した。 2023年8月17日, Sputnik 日本
2023-08-17T15:18+0900
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日本からロシアへの輸出は多くの品目で増加したが、最も注目に値するのは自動車。一方、日本は8月9日から排気量1.9リットル超の自動車のロシア向け輸出を禁止した。ロシアからの輸入で増加したのは穀物のみ。7月の統計によると、日本は今年上半期、ロシアからの穀物の輸入を509.7%も増加させている。関連記事
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日本の対ロシア貿易 7月は穀物輸入5679%増加、自動車輸出84%増加＝日本財務省
2023年8月17日, 15:18 (更新: 2023年8月17日, 16:39) サイン
今年7月の日本からロシアへの輸出総額は前年同月比25%増の約509億円、輸入総額は69.6%減の約537億円だった。日本財務省が発表した。
日本からロシアへの輸出は多くの品目
で増加したが、最も注目に値するのは自動車。一方、日本は8月9日から排気量1.9リットル超の自動車のロシア向け輸出を禁止
した。
品名
額
増減率
医薬品
4億800万円
＋1123.2％
自動車
370億円
＋84.0％
ゴム製品
3億4800万円
＋248.5％
紙類・紙製品
1億7600万円
＋45.3％
鉄鋼
6700万円
-94.3％
原動機
3億5400万円
-57.5％
ロシアからの輸入で増加したのは穀物のみ。7月の統計によると、日本は今年上半期、ロシアからの穀物の輸入
を509.7%も増加させている。
品名
額
増減率
穀物類
2億1900万円
＋5679.4％
非鉄金属鉱
5400万円
-93.0％
液化天然ガス
239億円
-53.6％
石炭
74億円
-72.9％
非鉄金属
76億円
-69.5％