https://sputniknews.jp/20221014/13346074.html
韓国、毎年恒例の野外演習を開催へ
韓国、毎年恒例の野外演習を開催へ
韓国軍は10月17日から28日まで毎年恒例の大規模野外演習「ホグク（護国）」を実施する。韓国合同参謀本部が14日、発表した。 2022年10月14日, Sputnik 日本
2022-10-14T13:22+0900
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演習には地上部隊、海軍、空軍、海兵隊の部隊が参加する。同盟国間の交流レベルを高めるため、米軍も演習に参加する。演習は、朝鮮半島の緊張の高まりを背景に行われる。14日未明、北朝鮮の軍用機10機余りが韓国との軍事境界線付近に設定されている飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、韓国軍は戦闘機をスクランブル発進させた。また、日本の防衛省によると、14日午前1時47分ごろ、北朝鮮の首都・平壌近郊から弾道ミサイルが少なくとも1発、東の方向に発射された。関連ニュース
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韓国、毎年恒例の野外演習を開催へ
韓国軍は10月17日から28日まで毎年恒例の大規模野外演習「ホグク（護国）」を実施する。韓国合同参謀本部が14日、発表した。
演習には地上部隊、海軍、空軍、海兵隊の部隊が参加する。同盟国間の交流レベルを高めるため、米軍も演習に参加する。
演習は、朝鮮半島の緊張の高まりを背景に行われる。14日未明、北朝鮮の軍用機10機余りが韓国との軍事境界線付近に設定されている飛行禁止区域近くまで接近したことを受け、韓国軍は戦闘機をスクランブル発進させた
。また、日本の防衛省によると、14日午前1時47分ごろ、北朝鮮の首都・平壌近郊から弾道ミサイルが少なくとも1発、東の方向に発射された
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