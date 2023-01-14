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露反ドーピング機関 ワリエワの露選手権金メダル剥奪
露反ドーピング機関 ワリエワの露選手権金メダル剥奪
フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ選手のドーピング疑惑に関連し、ロシア反ドーピング機関は、2021年12月に行われたロシア選手権でのワリエワ選手の結果を無効とする決定を下した。ワリエワ選手は同選手権での金メダルをはく奪されることになる。13日、世界反ドーピング機構がプレスリリースで明らかにした。 2023年1月14日, Sputnik 日本
2023-01-14T02:21+0900
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カミラ・ワリエワ, スポーツ
露反ドーピング機関 ワリエワの露選手権金メダル剥奪
フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ選手のドーピング疑惑に関連し、ロシア反ドーピング機関は、2021年12月に行われたロシア選手権でのワリエワ選手の結果を無効とする決定を下した。ワリエワ選手は同選手権での金メダルをはく奪されることになる。13日、世界反ドーピング機構がプレスリリースで明らかにした。