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ラブロフ露外相が会見 国連改革、武装反乱などに言及
ラブロフ露外相が会見 国連改革、武装反乱などに言及
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は30日、記者会見を行い国際情勢やウクライナ情勢などについての質問を答えた。 2023年6月30日, Sputnik 日本
2023-06-30T17:34+0900
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記者会見でのラブロフ外相の発言は以下の通り。国連改革武装反乱西側諸国
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ラブロフ露外相が会見 国連改革、武装反乱などに言及
2023年6月30日, 17:34 (更新: 2023年6月30日, 17:45) サイン
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は30日、記者会見を行い国際情勢やウクライナ情勢などについての質問を答えた。
国連改革
現在、経済的に豊かな国が安全保障理事会の全15カ国中6カ国を占めている
アジアやアフリカ、ラテンアメリカの発展途上国を加えた拡大を目指す
西側陣営から更に加えるのは非生産的で不公平であり、民主主義に反する
武装反乱
西側の公人の一部は、武装反乱が始まった際に「ロシアの政権に亀裂が入り、我々は全て正しいことをしている」と宣言した。つまりこれは、西側諸国がロシアと戦っていることを間接的に認めたということだ
西側諸国
西側諸国は国際機関の民主化を阻み、自身の利益のために利用している
世界の大多数は西側のルールに従って生きることを望んでいない
西側諸国は無視しているが、重要なのは主権国家の公平性だ