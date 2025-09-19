キエフの独立広場で抗議者と衝突した際の治安機関職員。
キエフ中心部で対応にあたる警察職員。
キエフ中心部で行われたウクライナの欧州統合を支持する集会参加者。
警察とデモ隊が衝突したキエフの独立広場で対応にあたる治安機関職員。
空爆後に破壊されたクラスノドン市の教会。
ルガンスク市への砲撃後の住民たち。
ウクライナ南東部での戦闘中に破壊されたドネツク・イヴェロン修道院の聖母イヴェロン・イコン教会の破壊されたドームと屋根。
オデッサ労働組合会館の火災。
オデッサ労働組合会館の火災。建物の正面。
オデッサ労働組合会館の火災で、窓際に立つ人々。
オデッサ労働組合会館の火災の犠牲者。
砲撃を受けた家のバルコニーに立つ女性。
民兵がルガンスクの行政庁舎への空爆で死亡した男性の遺体を運ぶ様子。
ドネツク州で砲撃を受け割れたアパートの窓から外を眺める女性。
